Seine-Maritime. Unique à Rouen, un nouveau lieu dédié à la sieste et à la détente

Avec l'ouverture de Chuut, le premier bar à sieste de Rouen, Hélène Kafi a concrétisé un projet initié il y a deux ans : "Dans les pays asiatiques, c'est une habitude, tout le monde fait la sieste. Dans les pays nordiques, on trouve des lieux de ce type un peu partout. Je me suis dit qu'il fallait qu'à Rouen, il y ait un espace pour se détendre et se ressourcer."

Recharger ses batteries

L'occasion, à quelques pas de la place du Vieux-Marché, de s'éloigner du tumulte de la ville et du quotidien pour se reposer et recharger ses batteries. "Des personnes prennent une demi-heure ou une heure pour se couper la journée et repartir pour six ou huit heures opérationnelles", poursuit Hélène Kafi. La micro-sieste trouve aussi ses adeptes et peut se pratiquer dans les fauteuils à zéro gravité.

Un fauteuil à zéro gravité, qui permet de se détendre et de se relaxer en pratiquant aussi la micro-sieste.

À l'arrière, plusieurs salles sont aménagées avec lit, sauna dôme ou encore lit massant. "Certains voient encore la sieste d'un mauvais œil. Alors qu'il faut faire des siestes, c'est très bon pour le corps et nous en avons besoin pour améliorer la mémoire et éliminer le stress", souligne Hélène Kafi.

Les premiers retours sont très bons : "Les gens sont étonnés du ressenti, ils se disent que 20 ou 30 minutes, ce n'est pas beaucoup, et se demandent comment on peut se détendre pendant cette pause. Au final, les personnes ressortent de leur séance surprise du bien-être et la tête vidée."

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Pratique. 3, rue Racine à Rouen. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. Avec ou sans rendez-vous. Tel. 02 79 41 01 36