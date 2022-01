Appels d'urgence. Pompiers, SAMU, police, gendarmerie : importante panne en Normandie

Mise à jour, 03/06/2021 - 7 heures : selon l'opérateur Orange, l'incident est résolu. Il convient toutefois de rester prudent. Des difficultés peuvent persister localement. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, préside ce jeudi matin une réunion de crise consacrée à cette panne nationale.

Que vous ayez besoin d'appeler pour une urgence les pompiers, le SAMU, la gendarmerie ou la police, vous pourriez rencontrer de grosses difficultés ce mercredi 2 juin en Normandie.

Pour exemple, dans l'Orne plus rien ne fonctionne.

Cette panne généralisée affecte les numéros d'urgence 15 (SAMU), 17 (police/gendarmerie), 18 (pompiers). La préfecture de l'Orne conseille de renouveler son appel. Si toutefois celui-ci n'aboutit toujours pas, des lignes téléphoniques dérivées viennent d'être activées.

Concernant le SAMU (15) il s'agit du 02 33 27 70 78 ou du 06 07 18 39 30.

Concernant les pompiers (18) il s'agit du 02 33 27 69 37 ou du 02 33 27 75 34 ou du 06 76 12 17 98.

Concernant la gendarmerie pour tout le département, il s'agit du 06 30 91 71 43.

Concernant la police, commissariat d'Alençon : 02 33 82 10 10. Commissariat de Flers : 02 33 62 30 30. Commissariat d'Argentan : 02 14 17 81 10.

La préfecture de l'Orne demande à l'ensemble de la population de ne passer exclusivement que des appels très urgents.

Dans la Manche, le Service départemental d'incendie et de secours recommande "de renouveler l'appel et, si possible, depuis un autre opérateur ou, mieux encore, un téléphone fixe."

Dans l'Eure, la population pour joindre les pompiers peut composer le 07 64 81 12 93 ou 07 64 81 12 94.

En Seine-Maritime aussi, des numéros ont été mis en place :

📱Perturbations sur les lignes téléphoniques au niveau national.



En cas de difficultés pour joindre les sapeurs-pompiers, renouvelez votre appel depuis un autre opérateur ou une ligne fixe. Sinon, faites le 112, 15, 17 ou #secours76 pic.twitter.com/qfYhffGAG7 — Sapeurs-pompiers 76 (@Sdis76) June 2, 2021

Dans le Calvados, même constat :