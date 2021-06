Normandie. Job d'été : quel secteur recrute le plus pour les vacances ?

Les vacances d'été sont l'occasion pour de nombreux étudiants de chercher un emploi. Le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) de Normandie recense l'ensemble des offres sur son site internet et accompagne les jeunes dans leurs recherches. "Nous avons organisé un forum en ligne en avril dernier, au cours duquel 1 300 offres d'emploi avaient été déposées par des recruteurs", annonce Mégane Poulain, animatrice informatrice jeunesse du CRIJ à Rouen (Seine-Maritime). 1 300 autres offres ont été également ajoutées sur le site de l'association. 2 600 offres au total ont été recensées. "Pour ce forum, nous avons comptabilisé 6 000 visiteurs et 11 000 sur notre site", ajoute Mégane Poulain. Dans le top 3 des offres déposées, on retrouve les secteurs de l'animation de centres de loisirs, du service à la personne et aide à domicile ainsi que des entreprises de nettoyage. "Avec la levée des restrictions sanitaires, de nouveaux postes à pourvoir devraient être bientôt publiés, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration", se réjouit l'animatrice du CRIJ.

Une association qui aide les jeunes dans leurs recherches

Un nouveau forum "Job d'été dernière minute" est organisé, du lundi 14 au vendredi 18 juin, pour proposer de nouvelles offres à ceux n'ayant pas encore trouvé la perle rare. "Un atelier CV est également proposé le 30 juin prochain pour tous ceux qui souhaitent un coup de main", conclut Mégane Poulain. Toutes les informations et détails sont à retrouver sur le site du CRIJ de la région.