Les investisseurs sont prudents : l’immobilier rouennais dans l’attente

Les vendeurs "devaient acter au plus tard le 31 janvier pour bénéficier du régime des plus values à l’ancienne, soit une exonération sur la totalité de la plus value à partir de 15 ans contre à présent 30 ans avec des coefficients peu avantageux", rappelle Bruno Lacroix, président de la FNAIM Haute-Normandie.

Les demandes de prêt en baisse

Ainsi, les investisseurs n’ayant pas vendu leurs biens les ont retirés du marché. "Les investisseurs existent mais nous n’avons rien ou très peu de choses à leur proposer", indique Didier Menn, agent immobilier au cabinet Legay Menn, à Rouen. Enfin, le marché ralentit dans l’attente des résultats des élections, auxquelles s’ajoute l’incertitude de l’avenir.

"Nous avons perdu le marché des gens qui empruntent. Les banquiers ont perdu 49 % de demandes de prêt", estime Didier Menn. Inversement, il assiste souvent à un report d’épargne : "Au premierr trimestre, sur les 23 compromis qui ont été signés, 80 % d’entre eux ont été payés comptant."