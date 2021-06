Basket (N1). Rigaux, Laporal et Ricard-Dorigo s'en vont, ça bouge du côté du CBC !

Le visage du Caen Basket Calvados 2021/2022 se dévoile de plus en plus. Le club a annoncé ce mercredi 2 juin la prolongation de Tom Wiscart-Goetz et Séraphin Saumont. Tous deux arrivés l'été dernier, ils se sont ré-engagés pour une saison supplémentaire. En revanche, le CBC perd trois joueurs. Aurélien Rigaux ne sera plus à la mène des Cébécistes. Avec 8,9 d'évaluation en moyenne la saison dernière et 4,8 passes décisives, il était l'une des pièces maîtresses de l'effectif.

D'un commun d'accord, les dirigeants du CBC ont aussi décidé de se séparer de Jérémy Ricard-Dorigo. Longtemps stoppé en 2020 en raison d'une blessure au psoas, l'ailier tournait à 8,4 points et 7,9 d'évaluation la saison dernière.

Le troisième départ annoncé est celui du pivot Luidgy Laporal. Le club précise que les jeunes Alexandre Nardini et Matéo Landry feront par ailleurs partie de l'effectif. Ils alterneront entre la N3 et la N1.

L'effectif 2021/2022 : Olivier Romain (en provenance de Chartres), Moïse Diamé, Gide Noël, Florian Thibedore, Bryson Pope, Tom Wiscart-Goetz, Séraphin Saumont, Matéo Landry, Alexandre Nardini.