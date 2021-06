Flers. Violences urbaines : le député Nury a rencontré Gérald Darmanin

Une longueur d'avance. Alors que mardi 1er juin, le maire de Flers Yves Goasdoué (divers gauche) annonçait avoir écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander audience afin de lui exposer la situation dans sa ville et demander des renforts de policiers après les incendies allumés dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mai dans plusieurs quartiers, le député Jérôme Nury (Les Républicains) annonce quant à lui avoir rencontré Gérald Darmanin ce même jour. "Ces évènements sont de plus en plus rapprochés et de plus en plus violents", souligne le parlementaire dans le courrier qu'il a remis au ministre, dans lequel il rappelle "la communauté de brigade de gendarmerie attaquée par une bande organisée qui n'a pas hésité à engager des tirs de projectiles au mortier".

Et de conclure : "Je serais heureux que vous puissiez renforcer de manière pérenne les effectifs du commissariat de Flers." Chaque Flérien attend désormais la réponse concrète du ministre de l'Intérieur.