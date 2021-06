Innovation. Une blouse 100 % normande pour les professionnels de santé

"C'est en découvrant le milieu de la production en Chine qu'on a décidé de se lancer", explique Benoît Alleaume co-fondateur de l'entreprise normande La Blouse. C'est après des études de commerce à Lille que Benoît Alleaume et Alicia Loupias, associés dans la vie et dans le travail, réfléchissent à créer leur start-up. " J'ai travaillé en Chine pendant plus d'un an et me suis aperçu que toutes les blouses médicales étaient confectionnées là-bas. On a eu envie de révolutionner ce marché", poursuit-il. De retour de Chine, les deux entrepreneurs échangent avec des professionnels de santé. "L'un de mes cousins est dentiste. Il a confirmé notre avis, qu'il y avait une vraie demande du côté du milieu médical", ajoute-t-il. En novembre 2019, les deux entrepreneurs commencent à réfléchir au projet. "Nous avons décidé de réaliser des blouses médicales entièrement en France. Nos bureaux sont dans le Calvados et les blouses sont confectionnées à Buchy, en Seine-Maritime", conclut le co-fondateur. Depuis le lancement en mai 2021, une vingtaine de blouses ont déjà été vendues.