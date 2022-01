Près de Rouen. Radio Bruyères FM : quand des lycéens s'initient à la radio

Ce ne sont pas seulement des livres et des ordinateurs que l'on peut trouver au CDI du lycée Les Bruyères de Sotteville-lès-Rouen. Casques, micros, enregistreurs vocaux et table de mixage sont également mis à disposition des lycéens. Cela fait trois ans que les élèves peuvent participer, sur la base du volontariat, à l'atelier radio coordonné par leur professeur documentaliste Patrick Lopes. "C'est une radio faite par les élèves, pour les élèves. [...] Les élèves remplissent tous les rôles de la radio : animateur, chroniqueur, technicien", indique l'enseignant.

Pour les participants à cet atelier, cinq journées de l'année scolaire sont consacrées aux répétitions et à la préparation de les émissions. Deux jours par an, ils bénéficient d'une diffusion sur une fréquence FM temporaire accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : 102.8. Après avoir mis en valeur les projets et la vie de l'établissement, ces apprentis journalistes obtiennent carte blanche pour traiter des sujets de leur choix. Ils assurent à tour de rôle des chroniques culturelle, sportive ou musicale, ou présentent des reportages qu'ils ont réalisés au cours de l'année. "On a eu la chance d'interviewer le député de l'Essonne, et on a aussi interviewé un groupe d'élèves qui a participé au concours Ilan Halimi", raconte Matéo, élève de première. Animateur aux côtés de Matéo, Killian a saisi l'opportunité de partager sa passion pour la musique : "J'ai fait deux chroniques sur le métal, une sur l'histoire et une sur le Hellfest, qui est un très grand festival."

Marie et Juliette, quant à elles, ont choisi de faire découvrir à leurs auditeurs la culture coréenne, les mangas et la musique J-pop et K-pop.

Créé dans le cadre du dispositif Radio Normandie Jeunes, le projet Bruyère FM est un moyen d'encourager les jeunes à améliorer leurs prises de parole. "Avec les dernières réformes du lycée, on est dans des épreuves qui sont de plus en plus basées sur l'oral. C'est donc un outil pour travailler ces compétences : l'oral, l'expression, l'argumentation", explique Patrick Lopes.

En plus de constituer une ouverture au monde de la radio, cette expérience a fait naître chez certains de ces jeunes une véritable vocation. Jean, élève de seconde qui a notamment assuré une chronique intitulée "Que deviennent-ils ?", destinée à suivre le parcours d'anciens élèves du lycée Les Bruyères, envisage déjà de se destiner à la profession de journaliste : "J'essaye de me débrouiller comme un journaliste professionnel", plaisante-t-il.

Les enregistrements des précédentes émissions diffusées par Bruyère FM sont à retrouver sur le blog du CDI du Lycée les Bruyères.