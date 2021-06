A Domicile. Une page se tourne pour Gims avec Les Vestiges du Fléau

Si Gims est aujourd'hui l'un des poids lourds de la scène musicale française, son album Le Fléau sorti en décembre dernier a beaucoup fait parler. Alors qu'il était annoncé comme un album "rap", les puristes ont regretté la présence de titres jugés "trop pop" et, à l'inverse, le grand public est peut-être resté sur sa faim. Pas de quoi troubler les chiffres du rappeur aux lunettes fumées, Le Fléau étant rapidement certifié disque de platine. Soucieux de rééquilibrer son travail, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut revient avec Les Vestiges du Fléau. Avec un artwork reprenant une scène de fouilles archéologiques, Gims continue de fouiller ce qui a fait son succès. Du rap, mais aussi des titres pop urbaine ou encore reggaeton.

Un parti pris assumé par l'artiste qui souhaite aujourd'hui couper avec la scène urbaine et se concentrer sur des créations plus pop voire afro-trap.

Sur Les Vestiges du Fléau, les différentes collaborations rejoignent bien les ambitions de Gims. Nekfeu, Mohammed Ramadan ou encore Dhurata Dora. La réédition avait d'ailleurs été annoncée par la sortie simultanée de deux titres diamétralement opposés. La reprise de Belle avec Dadju et Slimane et GJS avec les rappeurs marseillais SCH et Jul.

Si Gims semble toujours aussi posé et sûr de sa force, il est toutefois en proie à une réelle impatience de retrouver la scène. Seul, tout d'abord, avec le Décennie Tour qui débute prochainement et fera étape à Rouen le 19 février 2022. En groupe également, puisque la Sexion d'Assaut se reforme et part à la conquête des Zéniths. Le groupe sera au Zénith de Caen le 5 mai 2022.

Enfin sur tous les fronts, Gims lance aussi Asgard Arena, un vaste projet visant à mettre en relation les artistes, les sportifs et les marques. À croire que les journées de certains font plus que 24 heures…