Caen. 11 septembre : une exposition événement en mémoire des attentats

"Cet événement a changé notre quotidien à tous. On veut montrer aux visiteurs que le monde peut basculer d'un seul coup", annonce Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen. À l'occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre, le Mémorial de Caen et la Ville s'associent et proposent, à compter du vendredi 11 juin, deux expositions événements intitulées "11 septembre, il y a 20 ans, la fin d'un monde".

Une exposition déclinée sur les réseaux sociaux

Une partie présentant l'événement sera exposée à l'hôtel de ville et une seconde, à découvrir au Mémorial, développera les conséquences de ces attentats dans notre monde. Un travail mené de concert avec deux journalistes reporters d'images de renom, Rémy Ourdan et Patrick Chauvel. "C'est une exposition qui permet de comprendre les conflits, leurs enchaînements et le temps dans lequel nous vivons", poursuit le directeur du Mémorial.

L'exposition sera également déclinée sur les réseaux sociaux du Mémorial, à travers de courtes vidéos historiques et pédagogiques.

Pratique. Du 11 juin au 31 décembre, de 10 heures à 17 h 30.