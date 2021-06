Le Havre. Cet été, la Ville nous propose une Escale australienne

Le Havre est une ville tournée vers l'international. Elle est aujourd'hui jumelée avec les villes de Saint-Pétersbourg en Russie, de Southampton en Angleterre, de Dalian en Chine et de Magdebourg en Allemagne. Depuis 2016, la Ville a également engagé des échanges culturels avec l'Australie. Le Havre a répondu à Australia Now, une initiative du gouvernement australien célébrant l'excellence créative, la diversité et l'innovation de l'Australie. Du 5 juin au 7 novembre, le programme Escale australienne propose de nombreux événements à travers toute la Cité Océane.

Plus d'une trentaine de rendez-vous

Le programme s'annonce chargé, entre des expositions, des installations, des découvertes sportives, des festivals, des spectacles, des concerts, etc. L'objectif est de pouvoir proposer un maximum d'animations pour toute la famille, plus d'une trentaine de rendez-vous. L'événement est né de la volonté du Muséum d'histoire naturelle de vouloir monter une exposition autour des dessins de Charles-Alexandre Lesueur. C'est l'exposition phare de cette Escale australienne, également labellisée Un Été au Havre. Le musée présente donc les 200 dessins de Charles-Alexandre Lesueur et Nicolas-Martin Petit, réalisés lors de l'expédition de Bonaparte vers l'Australie (1800-1804), durant laquelle ils ont peint tout ce qu'ils voyaient (faune et flore). Ces dessins sont habituellement conservés dans les réserves du musée. Pour faire un lien avec le présent, ils sont présentés aux côtés de créations contemporaines australiennes. Il y est question d'animaux, de géographie, d'environnements marins et de découvertes.

La marche australienne Dimanche 13 juin dans la matinée, le HAC Triathlon organise une marche de 10 kilomètres au cœur de la ville, balisée par des lieux emblématiques du patrimoine local pouvant faire écho à cette lointaine île australe et qui correspond, une fois calquée sur une carte, aux contours de l'Australie. Le parcours restera accessible, librement, jusqu'au 7 novembre, grâce à des pas de kangourous disposés sur les trottoirs pour vous guider dans la ville. Surf Life Saving Les disciplines de sauvetage sont très pratiquées en Australie, comme le "beach rowing", alliant sprint et course en bateau. Des initiations au sauvetage côtier sportif seront proposées le samedi 26 juin, lors de la "Faites du sport". Un été en forme Le programme sportif de la Ville propose cet été des activités en lien avec l'Australie (boomerang, boulingrin, beach sprint, etc.). Deux sports de surf sont notamment à découvrir : le bodyboard et le skimboard.

Escale australienne du 5 juin au 7 novembre - programme complet sur escaleaustralienne.lehavre.fr.