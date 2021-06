France-Monde. Régionales :les questions qui dérangent Paris

Bizarre campagne électorale 2021 ! Plus longue d'une semaine que les autres, elle autorise les candidats à mettre en place un numéro téléphonique gratuit – chose en principe interdite par le code électoral ; elle élève de 20 % le plafond des dépenses ; elle autorise les réunions électorales, mais avec une jauge du nombre de l'assistance en salle et une limite de 50 personnes en plein air…

La crise sanitaire n'aide pas au fonctionnement de la démocratie.

D'autant que cette crise alimente des controverses régionales dont la classe politique préférerait se passer.

Ainsi la colère du maire de Dunkerque Patrice Vergriete lors de la table ronde du 27 mai au Sénat sur les conséquences des mesures sanitaires : selon lui, l'Etat se fourvoie en se mêlant de tout : “ll fallait renvoyer la gestion du quotidien aux acteurs locaux en les laissant assumer ces responsabilités, quitte à mettre des garde-fous. Qu'est-ce que l'Etat venait f… dans l'organisation des marchés de plein air au printemps 2020 ? Quelle est l'andouille qui a inventé la “plage dynamique” ? Pendant une semaine, je n'ai pas pu gérer ma plage ! Le préfet a dû faire marche arrière..."

Le maire de Dunkerque accuse l'Etat de n'écouter ni informer les élus locaux : “C'est moi-même qui ai alerté la population sur la présence des variants anglais… Il est anormal que je n'aie même pas accès aux statistiques !”

Elus locaux "tenus en marge"

Lors de cette table ronde, la sénatrice LR Muriel Jourda a renforcé le point de vue du maire socialiste Vergriete : “L'égalité, ce n'est pas traiter tout le monde de la même façon mais fixer un but commun, et dès lors les moyens pour y parvenir ne sont pas les mêmes”, fait-elle observer.

Mais ce problème est-il vu par tous les électeurs ? Ce n'est pas évident, observe Martial Foucault, directeur du Centre de recherches politiques de Sciences Po. Selon une enquête d'avril, seuls 4 % des citoyens sondés attribuent à l'action des élus locaux l'amélioration de la situation sanitaire ; 22 % l'attribuent au gouvernement, 10 % au chef de l'Etat ; beaucoup l'attribuent aux seuls scientifiques – ou aux citoyens eux-mêmes, idée discutable... Commentaire de Martial Foucault : “Tout cela donne le sentiment que les élus locaux ont été, soit tenus en marge de la gestion de la crise – et c'est ressenti par beaucoup d'élus locaux – soit que les compétences légales dont disposent les élus locaux face à cette crise n'existent pas pour les gens.”

S'en prendre aux langues régionales ?

Mais les questions sanitaires ne sont pas les seules à parasiter la campagne officielle. Le week-end dernier, des manifestations dans plusieurs grandes villes ont été déclenchées par une décision du Conseil constitutionnel du 21 mai : remettant en cause une méthode pédagogique utilisée depuis plus de cinquante ans, les “sages du Palais-Royal” ont censuré deux articles d'une loi du 7 avril sur les langues régionales, ce qui peut menacer des écoles associatives en Corse, en Flandre française, en Bretagne, en Occitanie, au Pays basque ou en Alsace. Il ne s'agit que de 14 000 élèves dans l'Hexagone, mais la menace crée des mécontentements au plus mauvais moment… Ainsi, le 30 mai à Strasbourg, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a été aspergé de farine au nom de la démocratie locale par les défenseurs de l'enseignement en alsacien. Fallait-il ouvrir cette boîte de Pandore à quelques jours des élections régionales ?