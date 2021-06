Caen la Mer. Covid-19 : donnez vos archives, pour se souvenir de la pandémie

Comment avez-vous vécu cette pandémie ? Confinements, couvre-feu, changement de vie ont marqué cette période, et nous avec. Pour s'en souvenir, tous les habitants de la communauté urbaine Caen la Mer sont invités à déposer des documents au Centre de ressources archives et documentation à Caen. "Les archives, ce ne sont pas que les vieux papiers, sourit Magali Thebault, en charge du centre d'archives. C'est une collecte contemporaine, donc on peut donner tout ce qui a représenté cette période pour nous. Par exemple, une capture d'écran d'un repas de famille fait via WhatsApp, un masque particulier, un témoignage écrit ou audio, etc."

Le but est d'archiver afin de se souvenir de cette époque et, à terme, "il y aura des projets de valorisation pour faire une création artistique qui viendrait s'inspirer de ce qui a été donné". Si cela vous intéresse, vous pouvez faire don de vos documents en vous rendant au Centre de ressources archives et documentation, sur rendez-vous à Caen, ou remplir le formulaire en ligne sur caen.fr à partir du mercredi 9 juin.