Télévision. Du beau monde et des Normands pour le retour de Fort Boyard

Fort Boyard, l'un des programmes phares de France 2 chaque été, vient de dévoiler son casting. À la présentation, Olivier Minne garde les clés de la forteresse et il accueille de nouveaux visages : Magloire dans le rôle de Magik, Jean-Marc Généreux sera Garry Boo et Vincent Lagaf' fait son retour dans le costume de Megagaf.

L'ancienne Miss France, Delphine Wespiser endossera un rôle de co-animatrice pour les deuxièmes parties de soirée.

D'autres Miss France vont se mesurer aux épreuves du Fort : les Normandes Malika Ménard et Amandine Petit. Le monde de la musique est toujours bien représenté, avec Jérémy Frérot ou encore le Normand Keen'V. Autre Normand, l'ancien boxeur Jérôme Le Banner, qui vient compléter une longue liste de sportifs comme Camille Lacourt, Laure Boulleau ou encore Laurent Paganelli qui, avant d'être le trublion du foot sur Canal +, fut le plus jeune joueur de football professionnel en France.

Cette année, les jurés de Top Chef Michel Sarran ou encore Philippe Etchebest seront en course pour récolter des boyards pour leurs associations respectives et la production a également ouvert la porte aux influenceurs, avec notamment le couple Tibo Inshape et Juju Fitcats.