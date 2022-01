[Dossier] Calvados. Amusez-vous de nouveau en intérieur !

Chiffon, plumeau et balai à la main, les équipes du Girafou à Bénouville s'activent à l'approche de la réouverture de leur parc de jeux. Après quasiment huit mois de fermeture et une année 2020 en dents de scie, ils vont pouvoir accueillir - comme tous les établissements de loisirs indoor - tous les publics à compter du mercredi 9 juin. "Au téléphone, une maman m'a dit 'Mes enfants me tannent pour revenir'. Je pense que les clients seront au rendez-vous", explique Guillaume Sautot, le gérant. Et pourtant, avec le retour des beaux jours, il n'est pas certain que les loisirs indoor soient une priorité. "On prie pour un été pluvieux sur Bénouville juste au-dessus du Girafou et grand soleil sur la côte !", plaisante celui qui tient aussi une structure gonflable à Ouistreham.

Éviter que les groupes ne se croisent

Au laser game de Bretteville-sur-Odon, le planning de réservation nous ferait dire l'inverse. Quelle que soit la météo prévue la semaine prochaine, il se remplit à vitesse grand V. "On sent qu'il y a un manque", dit Adama Chéré, qui compte notamment sur les enterrements de vie de garçon, les teams buildings et surtout les anniversaires pour retrouver a minima de la trésorerie. "Les gens sont prêts à mettre deux cents euros pour l'anniversaire de leur enfant !", tout comme à Girafou. "Ça fait plus d'un an que les petits n'ont pas pu fêter leur anniversaire avec les copains, ils sont impatients." Les groupes nombreux seront acceptés, mais à table, Guillaume Sautot veillera à ce que la jauge des six soit respectée.

Comme lors de la première réouverture, gels hydroalcooliques et désinfections seront de rigueur, dans les halls d'accueil mais aussi à l'entrée et à la sortie des aires de jeux. Il faudra aussi respecter une jauge de 50 % dans l'établissement. "On pourra accueillir 20 personnes maximum en même temps", lâche Thomas Brout, du Trampoline Park de Bretteville-sur-Odon. Il a l'avantage de proposer une activité qui permet de maintenir la distance. "La toile du trampoline fait 2,30 m sur 2,30 m et le pratiquant doit sauter tout seul." Au laser game, "pendant que les 25 joueurs jouent, on va nettoyer les 25 autres gilets laser." Pour éviter que les groupes ne se mélangent, Adama Chéré a par ailleurs transformé ses salles de jeux. De quatre, il est passé à deux pour agrandir les distances. L'adaptation est aussi de mise à l'escape game Get out ! à Caen. "Les joueurs patientent dehors, le maître du jeu vient les chercher et ils sortiront par une porte de secours. Aucun groupe ne se croise car la porte d'entrée est différente de la sortie", explique Emmanuelle Quintaine, co-gérante, qui impose le masque dans la pièce de jeu. Les gérants trépignent d'impatience. "Je suis presque content de passer l'aspirateur !", sourit Adama Chéré. Le 9 juin, l'amusement des petits et grands n'aura pas de limite !