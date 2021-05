Sud-Manche. 4G et haut débit : vers la fin des zones blanches

Quatre zones blanches en moins dans le département de la Manche !

Quatre sites 4G viennent d'être activés, au Grand Celland, à Isigny-le-Buat, à Juvigny-les-Vallées et à Refuveille. Ces pylônes sont mutualisés avec les quatre opérateurs et permettent également l'accès à l'internet mobile, des dispositifs de couverture en zone blanche conclus en janvier 2018 entre les opérateurs et les pouvoirs publics. La mutualisation est un deal au profit de tous, souligne Michel Combot, directeur général de la Fédération française des télécoms.

Jacques Vary, le maire de Refuveille, commune de 513 habitants, est satisfait.

Avec ces nouvelles installations les petites communes qui voyaient jusque-là leurs habitants et leurs entreprises émigrer vers d'autres territoires mieux couverts, peuvent aujourd'hui penser la redynamisation.