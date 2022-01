Rouen. Jugé pour avoir harcelé sexuellement des adolescentes sur Internet

D'avril 2017 à mars 2018, l'homme recherche en ligne des numéros de téléphone d'adolescentes mineures qu'il harcèle de propos sexuels. Il leur envoie des photos de son anatomie et leur demande des photos des leurs. La mère d'une première victime porte plainte au commissariat de Rouen. Elle s'est fait passer pour sa fille pour entretenir le dialogue et laisser le temps aux enquêteurs d'identifier l'individu.

Une fois les SMS et photos vérifiés, l'homme est localisé et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits et dit s'être fait passer pour son jeune neveu pour être plus crédible. Deux autres victimes ont subi le même harcèlement, accompagné de menaces d'agression physique. L'individu est schizophrène et a déjà subi un traitement psychiatrique par le passé. Il est déjà placé en situation de curatelle renforcée. Le ministère public considère que "les actes sont réfléchis et prémédités". La défense affirme qu'il faut retenir "l'atteinte psychique". Il écope de 18 mois de prison avec sursis.