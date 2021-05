Rouen. La Ville recherche encore des assesseurs avant les élections

Une quarantaine d'assesseurs sont encore recherchés par la Ville de Rouen. Les élections départementales et régionales se tiennent les dimanches 20 et 27 juin et, dans ce cadre, près de 440 assesseurs sont nécessaires pour tenir les bureaux de vote.

Avoir une "sécurité"

"Nous avons le nombre minimum que nous impose la réglementation pour ouvrir les bureaux, indique Pauline Fouquet, directrice adjointe à la relation citoyenne à la Ville de Rouen, en charge des élections. Mais il nous faut une soupape de sécurité en cas d'absence." 382 assesseurs sont actuellement inscrits pour le premier tour des élections et 375 pour le second. "Il y a certains bureaux où nous avons plus de difficultés que d'autres", souligne Pauline Fouquet.

Si le démarrage des inscriptions a été poussif, le service a reçu de nombreuses sollicitations après le discours du Premier ministre, Jean Castex, fixant les dates définitives des élections. "L'annonce de la vaccination prioritaire pour les assesseurs a peut-être eu aussi un effet", suggère Pauline Fouquet.

Autre levier d'incitation : une contrepartie pour chaque assesseur, sous une forme encore à définir. "Ce système était déjà en place lors des élections régionales en 2015 et des dernières européennes. Nous avions offert des places pour l'Opéra ou des visites guidées", se souvient Pauline Fouquet. Les personnes intéressées pour rejoindre un bureau de vote peuvent se faire connaître jusqu'à deux jours avant le scrutin sur le site de la Ville de Rouen, voire le jour même si nécessaire.