Prêt viager : transformez votre patrimoine immobilier en liquide

C’est possible, depuis 2007, avec le prêt viager hypothécaire du Crédit Foncier. Il permet au propriétaire d’obtenir des liquidités sur son bien immobilier pris en hypothèque. Il s’adresse aux 65 ans et plus, sans aucune condition de ressource ou questionnaire de santé. Le montant du prêt est fonction de la valeur du bien, de l’âge et du sexe du souscripteur.

Plus la personne est âgée, plus les fonds prêtés seront importants. A l’issue du prêt, les héritiers peuvent décider de le rembourser pour garder le bien ou le laisser en gage à la banque qui se charge de le vendre pour en récupérer les fonds. Si excédent il y a, elle le leur reverse.

“C’est un produit qui prend de plus en plus de sens aujourd’hui. Les cas sont variés : amélioration du quotidien, travaux d’aménagement pour une fin de vie dans de meilleures conditions”, indique Julie Rech, directrice commerciale régionale au Crédit Foncier (photo). Les frais de dossier s’élèvent à 4 % du montant du prêt.