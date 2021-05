Pays de Caux. Il séquestre femme et enfants pour une histoire d'argent

C'est un voisin qui a prévenu la gendarmerie, dimanche 30 mai vers 10 heures. Il a reçu un message d'une femme de 38 ans lui indiquant être séquestrée chez elle par son époux, avec ses quatre enfants de 14, 12, 8 et 2 ans. Immédiatement, une vingtaine de gendarmes se sont rendus sur place, avec des négociateurs et un psychologue. Le suspect de 40 ans, estimant que son épouse lui aurait dérobé de l'argent, avait tout fermé à clé et retiré les poignées des portes et des fenêtres.

Finalement, vers 12 h 30, il a ouvert la porte pour laisser sortir ses enfants vers le parc. C'est à ce moment qu'il a été interpellé, sans violence, et placé en garde à vue. Il a été testé négatif aux tests d'alcoolémie et de stupéfiants.

Aucune arme n'a été retrouvée dans le domicile.