Caen. En juin, le Théâtre met la musique à l'honneur !

Après de nombreux mois de fermeture dus à la situation sanitaire, le Théâtre de Caen reprend vie ce mercredi 2 juin. Enfin, ce lieu culturel rouvre ses portes et accueille de nouveau du public, des sensations, des émotions. À cette occasion, l'équipe culturelle a préparé une programmation riche en musique. Ce mois de juin nous plonge dans un bain culturel bouillonnant.

L'intégrale des quatuors de Haydn

Afin d'ouvrir les hostilités, le Théâtre de Caen invite ce mercredi le Quatuor Cambini-Paris, dans une ambiance digne des salons de musique à l'époque de Haydn. Fondé en 2007, il est l'un des rares quatuors à jouer sur des instruments d'époque. Julien Chauvin et Karine Crocquenoy seront au violon, Pierre-Éric Nimylowyczcz à l'alto et Atsushi Sakaï au violoncelle. Le Quator Cambini-Paris relèvera un défi fou, celui de jouer l'intégrale des 68 quatuors composés par le célèbre Joseph Haydn. Le concert, commenté par le musicologue Clément Lebrun, sera suivi d'une rencontre avec Florence Quinette, dentellière professionnelle installée dans le Calvados.

De la poésie avec Clairs-Obscurs

Avis aux amateurs de poésie. Jeudi 10 juin, place à l'Orchestre régional de Normandie sur la scène du théâtre. Avec Clairs-Obscurs, les musiciens partageront quelques-uns des plus beaux airs de la musique romantique pendant 2 h 30 de concert dans la grande salle. Ils liront symbolisme et impressionnisme, paysages inspirants et élans amoureux. Cette soirée marquera l'occasion de réécouter un titre culte comme Prélude pour l'après-midi d'un faune, de Debussy. Ce dernier nous plonge au cœur d'une forêt fantastique, entre désirs et rêves. Cette soirée sera aussi l'occasion de découvrir en première mondiale la nouvelle pièce de Benjamin Dupé, en résidence au théâtre de Caen : Les Matières ont aussi leur caractère.

Quatre concerts gratuits en prévision

En ce mois de juin, la Maîtrise de Caen reprend ses auditions pour trois rendez-vous, les samedis 5, 12 et 19 juin à midi. Ces jeunes artistes invitent le public à voyager au sein de l'église Notre-Dame de la Gloriette dans le vingtième siècle, tous styles confondus. Samedi 9 juin, à 20 heures, le groupe de jazz Swing Uppercut, lui, se produira sur le plateau du théâtre. Ce quartette atypique offre un swing uptempo et riche en improvisations, revisitant de façon détonante des musiques issues de la pop culture. Cela engendre une musique foisonnante et généreuse où les virevoltes du violon croisent la folie d'un saxophone alto déjanté.

Pratique. Quatuor Cambini-Paris : mercredi 2 juin à 18 heures au théâtre de Caen. De 6 à 17 €. Durée : 2 heures. Clairs-Obscurs : jeudi 10 juin à 19 h 30 au théâtre de Caen. De 8 à 25 €. Durée : 2 h 30. Concerts La Maîtrise de Caen : samedi 5, 12 et 19 à midi dans l'église Notre-Dame de la Gloriette. Durée : 30 minutes. Swing Uppercut samedi 9 juin à 20 heures. Gratuit. Informations et réservations : theatre.caen.fr.