Manche. L'arrivée du vaccin Moderna pour étendre la stratégie vaccinale

Vendredi 28 mai marquait l'arrivée du vaccin Moderna dans les officines saint-loises. Jusqu'à présent, seuls les vaccins AstraZeneca et Janssen pouvaient être administrés aux patients par les pharmaciens. La couverture sera donc plus importante avec ce vaccin, efficace chez les plus jeunes comme chez les pus âgés. Cela permettra certainement de vacciner à travers tout le territoire et surtout les personnes qui sont dans des zones plus écartées. Néanmoins, nombreux sont les pharmaciens qui s'inquiètent de leur manque d'efficacité : entre tests antigéniques et vaccinations, ils sont vite débordés ! Ils comptent sur les centres de vaccination qui, en plus d'avoir un stock plus important, sont plus organisés en termes de logistique.

