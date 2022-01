Caen. Une campagne de terrain malgré la crise sanitaire

Efforts de com

Afin de populariser leur action localement, les présidents du conseil régional et des cinq conseils départementaux de Normandie multiplient les déplacements sur le terrain. Par rapport à ses prédécesseurs "hauts et bas additionnés", le Président Hervé Morin a pulvérisé le nombre des visites et des réunions de travail. Il n'a pas cessé de mettre en valeur sa "Normandie natale", en "patoisant" le cas échéant, et en publiant un retentissant "Je viens d'ici. Normandie".

Embrouillamini territorial

Le mille feuilles territorial est indigeste à décrypter et financer pour le citoyen. L'empilement communes/communautés de communes/départements/région multiplie les guichets, dilue les pouvoirs et rend confuses les responsabilités.

De même que beaucoup de maires se plaignent d'être dépourvus de leur pouvoir essentiel, celui d'aménager l'espace, de nombreux conseillers départementaux regrettent de ne plus avoir la main sur les pôles de compétitivité et les actions en faveur des entreprises dans leur département. La montée en puissance de la région n'est pas chose facile dès lors qu'on maintient tous les guichets.