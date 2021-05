Dordogne: poursuite des recherches pour retrouver l'ex-militaire lourdement armé

"Les recherches se sont poursuivies cette nuit, il y a eu des vérifications de faites sur le terrain mais elles se sont révélées infructueuses", a affirmé la gendarmerie à l'AFP.

"Il y a une relève ce matin mais le dispositif reste le même", "un dispositif que l'on qualifie de robuste que l'on va maintenir dans la durée s'il faut", a-t-on précisé de même source.

Depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de débusquer l'homme en fuite âgé de 29 ans, qui s'est réfugié dans une zone boisée, difficile d'accès, de quelque 4 km2".

Les gendarmes mettent tout en oeuvre pour interpeller le fugitif, "en vie". "Le but c'est de l'interpeller en vie... Si nous avions voulu le neutraliser, ce serait déjà fait", avait expliqué à la presse dimanche le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine.

"Un bouclage très serré" de la zone est par ailleurs "maintenu lundi pour protéger la population", a ajouté la gendarmerie précisant que le confinement des quelque 1.800 habitants du Lardin-Saint-Lazare se poursuivait: l'école de la commune reste fermée, les transports scolaires interrompus tandis qu'un système de distribution de repas pour les personnes âgées était organisé.

Un point de situation pour la presse devrait intervenir en fin de matinée, a-t-on indiqué de même source.