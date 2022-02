Ça bouge en ville. Des nouveaux commerces à découvrir à Caen

Alors que le soleil et le beau temps font leur grand retour, l'heure est au shopping. Cette semaine encore, de nouveaux commerces s'installent à Caen et dans son agglomération. Certains ont profité du confinement pour se transformer et déménager, d'autres tout simplement pour s'installer.

Des nouveautés dans tous les domaines

Du prêt-à-porter à la maintenance d'ordinateur, il y en a pour tous les goûts. C'est à Bretteville-sur-Odon, au 77 route de Bretagne que Le Contenair à burger a décidé de s'installer. Un camion qui propose des produits frais, équilibrés et faits maison. Autre nouveauté de la semaine, le magasin Suprême Discount. C'est au 39 avenue du 6 Juin que cette boutique propose des services de maintenance d'ordinateur, nettoyage de virus ou vente de PC. Vous le connaissiez peut-être sous le nom de Scarlett, ce magasin de prêt-à-porter a déménagé début avril et se nomme Côté Cœur. Désormais, vous le trouverez au 30 bis rue Froide. Une boutique qui propose des vêtements colorés et modernes pour les femmes.