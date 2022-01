[Dossier] Seine-Maritime. Retrouver le plaisir de s'amuser ensemble

Les appels se multiplient à l'approche de la réouverture totale de sa salle de laser game et de trampoline à Rouen. Sylvain Hogie, gérant de Docks laser et We jump, a rouvert dès le mercredi 19 mai, uniquement aux mineurs. "J'ai découvert la veille au soir que la catégorie de mon établissement permettait d'accueillir les moins de 18 ans", indique-t-il. Depuis, les joueurs reviennent petit à petit, mais Sylvain Hogie a pu compter sur son allié, la météo ! "Avec le temps maussade, nous sommes satisfaits des premiers jours de reprise", sourit-il, avec une pensée pour les restaurateurs qui, à l'inverse, n'espèrent que le beau temps pour exercer leur activité tranquillement. D'autant plus que la saison estivale qui arrive n'est pas la plus grosse période d'activité pour lui : "Nous comptons sur nos habitués, sur l'organisation d'anniversaires et sur la solidarité de chacun pour la suite."

S'adapter au couvre-feu à 23 heures

Même sentiment pour Thomas Aubry, qui attend le 9 juin avec impatience, puisqu'il n'a pas pu rouvrir avant. "Ça fait huit mois que je suis fermé, sachant que je n'ai créé mon activité que depuis avril 2019, indique ce gérant d'Escape 423 à Rouen. J'espère que le public ne nous a pas oubliés et va revenir comme il avait pu le faire l'an dernier, lors du déconfinement." L'idée étant pour les participants de penser à autre chose qu'à la crise sanitaire : "La session dure une heure et je laisse deux heures entre chaque session pour désinfecter tout ce qui a été touché. Pour autant, je ne vais pas presser les joueurs, ils sont là pour prendre du plaisir." C'est dans ce cadre que Thomas Aubry a décidé de fermer un peu plus tôt en se privant de la dernière session de 22 heures, en raison du couvre-feu qui démarrera une heure plus tard (23 heures à compter du 9 juin).

Thomas Aubry a hâte de pouvoir rouvrir son escape game.

Toujours à Rouen, mais dans le quartier Luciline, c'est encore l'effervescence des derniers préparatifs avant le grand jour pour les frères Matthieu et Vincent Lebourg. Ils vont enfin pouvoir accueillir leurs premiers clients pour s'exercer au lancer de hache ! "Ça fait plus d'un an que nous portons ce projet. Le local aurait dû être livré en fin d'année dernière, mais le confinement a tout retardé et, depuis un mois, nous sommes dans les travaux d'aménagement", explique Matthieu Lebourg, satisfait de pouvoir accueillir enfin les premiers clients pour cette expérience unique. "Pour l'instant, nous avons surtout des réservations pour le premier samedi d'ouverture, des sollicitations pour des anniversaires ou des enterrements de vie de garçon", souligne Vincent Lebourg, confiant sur le succès de leur concept. "L'idée est de pouvoir se défouler, lâcher les nerfs. C'est plutôt satisfaisant de lancer une hache sur une cible !" Voilà de quoi décompresser après ces derniers mois marqués par des confinements successifs.

Matthieu et Vincent Lebourg vont enfin pouvoir inaugurer leur établissement dédié au lancer de hache. Un lieu unique à Rouen !