[Vidéo]. Revivez l'émission "Vivement le week-end", en direct du Perche

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Perche est paraît-il l'un des secteurs de la Normandie (et peut-être de toute la France) qui a attiré le plus de Franciliens. Créé en 1998, le Parc Naturel régional du Perche a grandement contribué à médiatiser l'image de ce territoire, né il y a bien longtemps : le comté historique du Perche a vu le jour au Xe siècle, ce qui explique la cohérence de ce secteur géographique et la volonté de sa population et de ses élus de travailler ensemble à sa valorisation.

C'est quoi un Parc naturel régional ?

Depuis 2013, Denis Guillemin est le Directeur de ce Parc naturel régional du Perche, l'un des quatre Parcs naturels régionaux en Normandie (Perche, Normandie-Maine, Marais du Cotentin et du Bessin, Boucles de la Seine Normande). Au micro de Tendance Ouest, il a expliqué la mission de valorisation du territoire par le Parc, mais aussi sa gouvernance, ses réalisations, ses projets. 56 parcs naturels régionaux existent en France, le premier ayant été créé en 1967. "Ce sont des territoires remarquables pour leur biodiversité, la qualité de leurs paysages, de leur patrimoine bâti, de leur patrimoine culturel, et reconnus par le Premier Ministre, a expliqué le directeur. Une vingtaine de nouveaux parcs régionaux sont en projet."

Actuellement le Parc naturel régional du Perche compte 88 communes réparties sur deux régions. Mais le Parc vient d'acter l'adhésion de 26 nouvelles communes. Il est géré par un comité constitué de 150 élus. 29 équivalents temps plein le font fonctionner.

Animations estivales

Après le troisième confinement et avec l'arrivée de la période estivale, le Parc naturel régional du Perche s'apprête à recevoir de nombreux visiteurs. Sur son domaine de 60 hectares, où les promeneurs peuvent se balader librement, le Parc organise de nombreuses visites. "La première, le 4 juillet, sera une visite guidée théâtralisée. Mais les visites du Manoir de Courboyer, les visites déguisées d'enfants et celles avec dégustations, sont aussi au programme, de même que des animations de grimpe dans les arbres, ou des balades à vélos électriques", a expliqué à notre micro Marie-Laure Fabbro, la responsable de la Maison du Parc du Perche.

