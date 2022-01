Alençon. Vaccination des plus de 18 ans : "Ça ne se fait pas du jour au lendemain"

Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi 27 mai : "Vous avez 18 ans et plus ? Vous pouvez [...] prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à partir du 31 mai." Mais sur le terrain, "tout ne se fait pas du jour au lendemain", comme l'explique Éric Renouard, cadre coordonnateur du centre de vaccination d'Alençon.

Il va falloir attendre que la file d'attente se fluidifie. Cette ouverture à la population plus jeune demande de l'organisation aux centres de vaccination. "Nous arrivons à la fin de la population plus âgée, mais nous continuons à prendre aujourd'hui ceux qui sont prioritaires. Nous allons devoir nous organiser dans le temps pour ouvrir un peu plus de plages horaires", argumente-t-il. Mais pour l'heure, il ne sait pas encore quand ces créneaux vont être libérés. Chaque jour, 400 personnes se font vacciner à Alençon. Si la majorité des rendez-vous concerne ceux considérés comme "vulnérables", d'après le coordinateur, "quelques personnes ayant la vingtaine ont réussi à prendre un rendez-vous".