Cherbourg. Un nouveau lieu de vie sur le quai Lawton-Collins

D'ici 2026, le secteur du quai Lawton-Collins, qui va du Pont Tournant jusqu'à la Cité de la mer, à Cherbourg, sera réaménagé, tout en maintenant l'activité de pêche. Le projet a été présenté mercredi 26 mai en amont du conseil municipal, avec le cabinet d'architecture et d'urbanisme Setec organisation SAS/LES Marneurs. "Ca sera un lieu d'habitat, d'animation, de vie et de balade. Ce projet nous permettra de valoriser ce lieu assez exceptionnel qui est aujourd'hui méconnu et sous-utilisé", explique le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé.

La municipalité s'est inspirée de villes comme Nantes ou La Rochelle, et du Nord de l'Europe, tournées vers la mer. L'aménagement du quai tient compte du risque de submersion marine lié au changement climatique et permettra malgré tout aux piétons de venir sur certaines zones, ainsi qu'aux cyclistes à travers une voie à double sens. Quant aux voitures, la vitesse sera limitée à 30 km/h. Côté chiffres : 120 logements seront construits, ainsi qu'un hôtel de 100 chambres. 1 000 m2 auront une vocation culturelle. La Halle Bellot sera rénovée : "Pourquoi pas en lieu d'exposition, ou en restaurant ?" souffle le maire. Les habitants profiteront de guinguettes en été, d'espaces vert et d'une immense aire de jeux à côté de la Cité de la Mer.

La Ville poursuit par ailleurs sa consultation avec les habitants.

La Ville de Cherbourg a fait un point d'étape mercredi 26 mai sur le projet d'aménagement du quai Lawton-Collins, dont la réalisation commencera en 2026. - Ville de Cherbourg