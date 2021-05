[Vidéo] . Retrouvez l'interview décalée du groupe Lilly Wood and the Prick

Le groupe Lilly Wood and the Prick est venu dans les studios de Tendance Ouest à Caen mercredi 26 mai, pour une interview en direct et un showcase. Nili Hadida et Benjamin Cotto, les deux membres du groupe, ont répondu à notre interview décalée.

• Lire aussi : Lilly Wood & The Prick, invité des rencontres VIP

Ils se sont prêtés au jeu du "Qui de nous deux..." apprécie le plus les festivals ? parle le mieux anglais ? aime le plus la Normandie ?

Le groupe sera en concert au 106 à Rouen le 7 octobre, à La Luciole d'Alençon le 23 octobre, au Cargö de Caen le samedi 20 novembre.