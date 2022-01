Votre horoscope signe par signe du lundi 31 mai

BELIER

La lourdeur de certaines personnes vous irrite… Vous auriez avantage à garder votre calme !

TAUREAU

Il va falloir vous focaliser sur vos priorités et vous concentrer sinon vous risquez de vous éparpiller et de gaspiller beaucoup d’énergie.

GEMEAUX

Vous devriez obtenir de bons résultats sur le plan professionnel : promotion, reconnaissance de vos talents, ou, pour quelques-uns, augmentation de salaire.

CANCER

Vous avez du mal à comprendre votre partenaire. Ses réactions ne seront plus les mêmes. Ne tirez aucune conclusion hâtive.

LION

Pensez un peu à vous, vous avez parfois tendance à faire passer le bien-être de vos proches avant le vôtre.

VIERGE

Vous manquez de confiance en vous. Vous ne rencontrerez jamais le succès si vous gardez ce tempérament peu combatif.

BALANCE

Vous attendez monts et merveilles de cette journée et vous ne serez pas déçu. Vous irez de surprises en surprises et vous serez comblé !

SCORPION

Si vous souhaitez nouer de nouveaux contacts professionnels, vous aurez la chance avec vous !

SAGITTAIRE

Vous n'êtes ni Zorro ni Superman, alors réfléchissez bien avant de mettre les pieds dans le plat.

CAPRICORNE

Pour que les autres vous aiment, il faut d'abord vous aimer vous-même. Et ce n'est pas le cas en ce moment.

VERSEAU

Après un coup de fatigue, votre motivation professionnelle repart de plus belle ! Continuez comme ça et vos efforts seront récompensés.

POISSONS

Pas dans votre assiette, vous aurez toutes les difficultés à émerger aujourd'hui. Il faut prendre le temps de respirer.