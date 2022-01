Cyclisme. 56e édition du Tour de la Manche : c'est parti !

À Saint-Sauveur-Lendelin, c'était la fête, jeudi 27 mai pour le départ de la première étape du tour de la Manche cycliste jusqu'à Flamanville. Entre organisateurs ravis de pouvoir lancer le tour après l'annulation de la course en 2020, et le public qui attendait l'arrivée des coureurs, l'ambiance était forcément conviviale. C'est le Breton Thomas Gachignard (Dinan) qui s'est adjugé cette première étape au terme des 155 km de course. Il s'est en même temps emparé du premier maillot jaune de leader. L'arrivée du tour de la Manche est prévue le dimanche 30 mai, après 598 km parcourus. Épreuve reconnue, cette 56e édition du Tour est marquée par un engouement encore plus vif après un an d'arrêt d'activité sportive.

Les coureurs avant le départ Impossible de lire le son.