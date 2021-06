Covid-19. Le vaccin Moderna arrive dans les pharmacies pour vacciner tous les majeurs

Depuis lundi 31 mai, les pharmacies ont reçu des doses de vaccins Moderna, une nouveauté qui accompagne l'ouverture de la vaccination à toute personne de plus de 18 ans depuis cette même date. D'abord annoncée pour le 15 juin, cette phase du calendrier vaccinal a été quelque peu avancée. Les plus de 18 ans peuvent se rendre dans des centres de vaccination, comme au vaccinodrome de Caen, au Parc des expositions, mais aussi dans les pharmacies. "C'est une bonne nouvelle parce que la plupart des plus de 55 ans se sont fait vacciner. Maintenant, nous avons un vaccin à proposer aux personnes de moins de 55 ans qui veulent aller proche de chez eux", indique Franck Blandamour, président de l'Ordre des pharmaciens en Normandie.

"Une mauvaise pub"

Jusqu'à maintenant, les pharmacies pouvaient seulement vacciner avec AstraZeneca, une vaccination qui commençait à s'essouffler. "Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on nous sollicite plus concernant la vaccination avec Moderna. Ça fait suite aux effets très rares du vaccin AstraZeneca (des cas de thromboses, NDLR), il y a eu une mauvaise pub, les médias en ont beaucoup parlé et c'est vrai que beaucoup de personnes refusent", explique Jérôme Jouenne, pharmacien à Caen. La semaine dernière, les pharmaciens ont pu commander leurs premières doses de vaccins Moderna : comme pour AstraZeneca, les doses sont limitées. "Pour l'instant, on a le droit à deux flacons de dix doses par semaine." La demande, elle, est bien présente "On a une liste qui s'allonge de jour en jour. Les quelques doses que l'on va recevoir ne suffiront pas, on espère pouvoir en commander plus à l'avenir." Pour se faire vacciner dans une officine, il suffit de se faire connaître auprès de son pharmacien.