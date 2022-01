Loisirs. Chernobyl : la série à ne pas manquer, diffusée à partir du 27 mai sur M6

Ce jeudi 27 mai, la chaîne M6 diffuse la mini-série HBO Chernobyl. La série, accessible sur OCS depuis 2019, retrace l'histoire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine (à l'époque sous l'URSS), le 26 avril 1986 : la première catastrophe nucléaire majeure au monde.

Le premier épisode de la série 1:23:45 (en référence à l'heure de l'explosion de la centrale le 26 avril 1986) est diffusée ce jeudi 27 mai, à 21 h 05, sur la chaîne M6.

La catastrophe suivie heure par heure

L'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl a été l'un des événements les plus marquants de la fin du XXe siècle : responsable de la précipitation de la chute de l'URSS et marqueur d'une méfiance grandissante envers l'énergie nucléaire, la catastrophe reste, encore aujourd'hui, un phénomène troublant dont il est parfois difficile de percevoir toutes les vérités. Mais la série réalise la prouesse de vulgariser les éléments les plus techniques de la catastrophe et de rendre compte, avec beaucoup d'humilité et de sobriété, l'envers du décor d'une catastrophe qui a chamboulé le monde. La mini-série anglo-américaine retrace méticuleusement, presque heure par heure, les différentes étapes qui ont précédé et suivi la catastrophe.

Pour réaliser la série, les créateurs se sont notamment inspirés du livre de la journaliste soviétique puis biélorusse, Svetlana Alexievitch, La Supplication, et de nombreux documents d'époque disponibles mais aussi des témoignages. Les réalisateurs ont fait le choix de mettre au centre de l'intrigue la science. Celle qui tente de faire éclater la vérité face aux manœuvres idéologiques de l'URSS.

La trame de la série se focalise sur un personnage en particulier : Valeri Legassov, directeur de l'institut de recherche sur l'énergie atomique Kourtchatov à Moscou, qui se démène pour gérer les conséquences de la catastrophe et surtout pour comprendre comment elle a pu se produire. Autour du scientifique, gravitent d'autres protagonistes nuancés et aux antipodes les uns des autres : des héros anonymes - ces pompiers et mineurs envoyés se sacrifier -, mais aussi des politiciens véreux qui nient l'évidence, par aveuglement idéologique.

Dans cette série, pas besoin de sensationnel avec des effets spéciaux extraordinaires pour être emporté dans le récit. Par l'ambiance suffocante, l'image grisâtre des cinq épisodes, la mini-série révèle une situation déjà suffisamment incroyable. Les réalisateurs vous offrent une expérience où, finalement, vous êtes au plus proche des personnages, presque avec eux, qui sont exposés tragiquement aux rayonnements mortels de la radiotoxicité. La série parvient à rendre palpables les conséquences humaines de la catastrophe de Tchernobyl.

De nombreux prix

La série a obtenu de nombreux prix. Aux Emmy Awards de 2019, Chernobyl est récompensé pour la meilleure série limitée, la meilleure réalisation, le meilleur scénario et la meilleure musique. Aux Golden Globes de 2020, la série est récompensée pour la meilleure mini-série et le meilleur acteur dans un second rôle d'une série pour Stellan Skarsgård, qui interprète Boris Chtcherbina, vice-président du Conseil des ministres et chef du Bureau des combustibles et de l'énergie soviétique dans la série.