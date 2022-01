Calvados. 160 000 euros supplémentaires pour lutter contre la tuberculose bovine 

"Depuis le début de l'année, sept cas ont été recensés sur le territoire dans le sud du département ainsi qu'au Molay-Littry", annonce Etienne Gavard, directeur du Groupement de défense sanitaire (GDS) du Calvados. Pour venir en aide aux exploitants dont les élevages se trouvent proches de ceux touchés par la tuberculose bovine, le Département du Calvados a mis en place, ce mercredi 26 mai, de nouvelles mesures pour lutter contre sa propagation. "Nous augmentons l'enveloppe de 160 000 euros pour accompagner une cinquantaine d'éleveurs recensés", précise Jean-Léonce Dupont, président du Calvados. Une somme qui s'ajoute au million d'euros habituellement alloué. Ainsi, tous les exploitants concernés peuvent mettre en place une double clôture électrique, rehausser les points de nourriture ou encore aménager les accès à l'eau. "Depuis huit ans, un tiers des bovins sont testés par des vétérinaires sanitaires et dès qu'un cas de tuberculose est identifié, c'est l'intégralité du cheptel qui est abattu", indique Etienne Gavard.

Un travail de surveillance du GDS

Pour éviter cette propagation, de nombreuses actions sont menées par le GDS. "La tuberculose bovine est une maladie invisible qui évolue à bas bruit et qui est pratiquement indétectable", explique Etienne Gavard. Les vétérinaires se chargent d'injecter des protéines de test dans le bovin, puis reviennent trois jours plus tard pour mesurer des réactions inflammatoires. "Nous vérifions que ce travail est fait et versons ensuite les aides prévues pour les éleveurs", poursuit le directeur du GDS Calvados.

Autre mesure prise, tester les animaux sauvages du département. "On espère que la place de la faune sauvage soit nulle en Normandie dans la propagation du virus", continue-t-il. Avec l'aide des agences routières départementales, des prélèvements sont réalisés sur des blaireaux, sangliers ou encore cerfs retrouvés sur les routes du territoire. "On souhaite s'assurer que la faune sauvage n'est pas contaminée par la faune bovine", conclut Etienne Gavard. Pour rappel, la filière bovine est essentielle dans le Calvados et représente 602 entreprises agroalimentaires, 8 000 salariés, 3 000 exploitants et près de 400 000 bovins. Depuis 2018, une vingtaine de cas de tuberculose bovine a été recensée sur le territoire.