Musique. Un air de soul en Normandie avec la tournée de Kimberose

Kimberose avait confié à Tendance Ouest qu'elle espérait bien retrouver la scène au printemps 2021 et présenter en live son très bel album Out. Promesse tenue par la nouvelle voix de la scène soul française. La tournée de Kimberose débutera le 27 juin dans l'Eure, à l'occasion du Festival Rock In Chair d'Évreux.

À l'automne, le 12 novembre, Kimberose fera également étape au 106 de Rouen. Un retour sur scène que le public espère plein de chaleur.