Alençon. VIH et autres IST : une action régionale de dépistage et de prévention

Alors qu'en 2019, 119 habitants de Normandie âgés entre 25 et 49 ans avaient découvert leur séropositivité, actuellement dans notre région, le Sida touche 3 010 personnes, dont la moitié est âgée de plus de 50 ans.

L'Agence régionale de santé organise une semaine de dépistage du Sida, des hépatites et autres infections sexuellement transmissibles, entre lundi 31 mai et samedi 5 juin dans toute la région, avec des TROD (tests rapides à orientation diagnostic), une simple petite piqûre au bout du doigt.

Depuis plus d'un an, la pandémie de Covid-19 et les restrictions de sortie et de rassemblement ont empêché la tenue d'opérations de ce type.

Outre les habituels centres de dépistage CeGIDD, Drog'Aide effectuera également des tests. "C'est anonyme, gratuit, et les gens sont accueillis dans la bienveillance", précise Laurence Roger, infirmière pour l'association. Selon elle, le plus difficile est souvent "d'oser venir faire le test parce que les gens préfèrent ne pas savoir, plutôt que d'être détectés positifs".

L'occasion pour l'infirmière de rappeler qu'après six mois de traitement, 91 % des personnes détectées positives au VIH ne sont plus contaminantes.

L'objectif de cette semaine est également de "faire le point" et de transmettre des messages de prévention.

L'association Drog'Aide a été créée à Alençon après l'épidémie de Sida des années 90. La structure, qui dépend du réseau Normandie Générations, réalise des actions de prévention sur les conduites à risque auprès des scolaires et des professionnels. C'est également un CAARRUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue), qui accompagne 90 personnes. Ce programme d'intérêt public a pour but de réduire les risques, mais il est également là pour faire de l'accompagnement éducatif, social et psychologique des populations concernées.

Pratique. Drog'Aid, place du Bas-de-Montsort à Alençon. Dépistage le 2 juin après-midi et le 4 juin toute la journée. Prioritairement sur rendez-vous : 02 33 32 00 11. Ouvert à tous, y compris aux mineurs de plus de 15 ans.