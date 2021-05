Manche. Pêche : Guernesey tient à ses bonnes relations avec la Normandie

Le ministre des Affaires Étrangères de Guernesey s'est entretenu, mardi 25 mai, avec les présidents du Conseil régional de Normandie et du Conseil départemental de la Manche. Le bailliage de l'île Anglo-Normande a annoncé, à cette occasion, la prolongation des licences provisoires de pêche dans ses eaux territoriales pour les 24 armements manchois concernés. "Si nécessaire, nous prolongerons encore ce dispositif provisoire au-delà de la date du 30 juin", a même indiqué Jonathan Le Tocq, qui craint que l'attitude de Jersey ne desserve les pêcheurs guernesiais pour "un différend qui ne concerne pas" son île. Depuis plusieurs semaines, la tension est à son comble entre Jersey et la France à cause des accords de pêche liés au Brexit.