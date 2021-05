Fécamp. Un document inédit sur le supposé hôpital militaire allemand

"C'est un document extraordinaire pour nous." Manuel Martin, chef du service archives et patrimoine de Fécamp, se réjouit de la découverte d'une archive réalisée il y a quelques semaines par la guide Laëtitia Oliver. Elle concerne la cavité du Val Criquet, creusée dans la roche pendant la Seconde Guerre mondiale. "Nous la faisions visiter jusqu'ici comme 'supposé' hôpital militaire allemand, mais aucune archive n'avait jamais permis de fixer la réelle destination du lieu."

Le document, rédigé en allemand, est un rapport d'inspection sur les lieux à la suite d'un éboulement. -

Un rapport d'inspection

jusque-là inconnu

Jusqu'à l'apparition de ce document, issu des archives militaires allemandes. Il s'agit d'un rapport d'inspection émanant d'une troupe spécialisée, le génie de forteresse. "On y apprend les dates de creusement approximatives de cette cavité, à partir de janvier 1942, et sa destination primitive, avec la mention 'abri sanitaire militaire de la côte de la Vierge'". Une inspection déclenchée à la suite d'un éboulement. "C'est un point de départ vers d'autres recherches, que nous allons pouvoir orienter vers des journaux de marche, des unités précises." Il s'agit notamment de comprendre si les Allemands ont fini par changer d'affectation pour ce lieu, dont certains tronçons sont inachevés, peut être en raison de la fragilité de la roche. "Il se peut qu'il ait servi à stocker de l'armement, du matériel, et que les Allemands aient déplacé la zone de soin en centre-ville." Une autre archive découverte récemment mentionne en effet la présence d'un hôpital militaire dans la partie allemande de la carrière située près de l'église Saint-Etienne de Fécamp. "Rien n'est figé. C'est pourquoi pendant quinze ans nous avons tenu à maintenir le mot 'supposé' hôpital allemand pour permettre au doute d'exister." Cette archive permet en tout cas d'étayer la découverte de la cavité du Val Criquet, qui sera ouverte à la visite tout l'été.

Le site sera ouvert à la visite tout l'été avec les guides de la ville. -