Lisieux. To bee or not to bee : une exposition autour des abeilles

To bee or not to bee, c'est le nom de la nouvelle exposition présente dans le jardin public de Lisieux à partir de samedi 29 mai et jusqu'au 29 juin. Dix abeilles géantes, décorées par dix artistes dont la plupart sont normands, vont envahir les pelouses du jardin de l'évêché. Des œuvres d'art uniques et colorées qui ont pour objectif de sensibiliser sur cet insecte indispensable à la biodiversité. Des animations vont être organisées ainsi que rencontres avec des apiculteurs locaux.

Trois sessions auront lieu : le mercredi 2 juin, de 10 heures à 16 heures, le samedi 12 juin de 10 heures à 18 heures et le mercredi 23 juin de 10 heures à 16 heures.