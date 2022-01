Buzz. TF1 diffusera l'épisode inédit de Friends : The Reunion

Le retour de Joey, Chandler, Monica, Ross, Phoebe et Rachel se précise. Si on sait que l'épisode inédit Friends : The Reunion sera diffusé par HBO le 27 mai aux États-Unis, la diffusion française se fera sur TF1 et sur la plateforme de vidéos à la demande Salto.

Selon le site Pure Medias, la version VOD sera disponible sera disponible dès le 27 mai et il faudra attendre quelques jours pour la diffusion de l'épisode en prime time sur TF1.

Les voix françaises seront les mêmes que dans la série originelle.