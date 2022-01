[Photos] Saint-Lô. Le Chant des Oiseaux renaît sous les allures d'un salon de thé

Pour la réouverture des terrasses mercredi 19 mai, un petit commerce discret, niché sur les bords de l'étang la Petite Suisse à Saint-Lô, a ouvert au public pour la première fois. Lancé en mars dernier, le salon de thé Le Chant des Oiseaux, géré par Isabelle Levallois, s'est dans un premier temps adapté au confinement : "J'ai proposé des ventes à emporter, des plats salés mais aussi des pâtisseries. Ça n'a pas toujours été évident pendant cette période. Mais je suis contente de pouvoir ouvrir définitivement." Dans un lieu convivial et calme, la terrasse du Chant des Oiseaux donne directement sur l'étang la Petite Suisse. "Ce que je veux surtout créer, c'est un salon convivial, explique la propriétaire. Les promeneurs peuvent venir s'arrêter pour se détendre. Le contact humain est quelque chose d'important pour moi." Isabelle Levallois souhaite transformer sa structure en gîte d'ici six ou sept ans. "L'idée de créer le salon est assez récente. À la base, je voulais faire un gîte. Mais pour commencer, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un salon de thé. Pour l'instant, je navigue au fil de l'eau."

Le salon de thé du Chant des Oiseaux offre une terrasse calme et apaisante qui donne directement sur l'étang.

En face, on aperçoit la demeure d'Isabelle Levallois et de son compagnon, Maurice Henry. C'est l'ancien restaurant qui portait à l'origine le nom du Chant des Oiseaux, une source d'inspiration pour la propriétaire du salon. "J'ai repris le nom de l'ancien restaurant, c'est un lieu assez emblématique dont les Saint-Lois se souviennent. C'est un peu une forme d'hommage et j'ai aussi envie de connaître l'histoire des lieux."

Depuis la terrasse du salon de thé, on aperçoit la demeure d'Isabelle Levallois et Maurice Henry.

La propriétaire et son compagnon ont emménagé ici il y a trois ans. Puis, l'année dernière, ils ont commencé à bâtir, de l'autre côté de l'étang, cette structure en bois qui est aujourd'hui devenu le salon de thé du Chant des Oiseaux. "La structure est entièrement en bois, explique Maurice Henry. On s'est inspirés de l'architecture de l'ancien restaurant."

Le Chant des Oiseaux : un lieu emblématique dans les années 1960

Corine Houssin, la petite-fille du créateur du restaurant des années 1960, est venue rendre visite à Isabelle Levallois dans l'après-midi du vendredi 21 mai. Munie d'un album photos des années 1960, Corine Houssin présente alors des clichés de l'établissement à l'époque.

En 1965, sur la terrasse du Chant des Oiseaux, Georges Desalles, créateur du restaurant, tient dans ses bras sa petite-fille, Corine Houssin.

"Mon grand-père était pâtissier. Je n'ai jamais vraiment considéré le lieu comme un restaurant à proprement parler, mais c'était un endroit très populaire à Saint-Lô, les gens y faisaient beaucoup la fête", confie Corine Houssin. Son grand-père, Georges Desalles, est aussi l'un des fondateurs de la course de côte d'Hébécrevon, devenu la course de côte des Teurses de Thèreval.

À l'époque, il était possible de faire du pédalo sur l'étang de la Petite Suisse.