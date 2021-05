Calvados. Où sont les radars cette semaine ?

Les gendarmes du Calvados sont présents sur différents axes du département, comme chaque semaine, pour des contrôles de vitesse. Jusqu'à dimanche 30 mai, ils sont installés au niveau de la D 613 entre La Cambe et Bayeux, la D 572 entre Bayeux et Litteau, la D 119 entre Saint-Gatien et Quetteville et la D 27 entre Tourgéville et Varaville. "Les accidents de la route constituent la première cause de mortalité dans les accidents du travail", indiquent les gendarmes.