A Gaza, l'ONU appelle à régler les "causes profondes" du conflit israélo-palestinien

France-Monde. Après les "traumas" de la quatrième guerre entre le Hamas et Israël, l'ONU a appelé dimanche à une reconstruction à long terme de la bande de Gaza en réglant les "causes profondes" du conflit israélo-palestinien afin de redonner "espoir" et éviter de nouvelles "destructions".