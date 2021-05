Rouen. Un détenu jugé pour s'être rebellé devant les policiers

Le 10 août dernier, alors qu'il sort d'une audience au tribunal judiciaire de Rouen qui décide de son maintien en détention, le prévenu veut aller aux toilettes. Il en sort le visage grimaçant de douleurs abdominales et refuse alors d'être reconduit à la maison d'arrêt de Rouen et devient agressif et menaçant. Les policiers tentent de le ceinturer pour être menotté tant il se débat et assène des coups de poing au visage de l'un d'eux. Un collègue intervient sous une pluie d'insultes. Entendu, le détenu ne reconnaît pas sa violence et dit qu'il étouffait. Le ministère public note "une violence indiscutable". À l'audience du jeudi 20 mai, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de six mois de prison assortis du sursis simple.