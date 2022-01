Bayeux. Bayeux en musique : un festival qui promeut la musique classique  

"Nous avons fait le constat que la musique classique manquait à Bayeux", explique Jerôme Gueller, chanteur lyrique co-fondateur du festival Bayeux en musique. C'est en 2019 que ce ténor, habitant de Bayeux ainsi que d'autres amis musiciens, décident de créer l'événement. "Notre envie était de monter un projet avec des artistes locaux et de rendre accessible cette musique, trop souvent perçue comme étant élitiste", poursuit-il. Avec l'aide d'Olivier Peyregrune, pianiste et professeur au conservatoire de Caen et soutenu par la Ville de Bayeux ainsi que la région, Jerôme Gueller a pu organiser cette année la seconde édition du festival. 3 concerts seront organisés du vendredi 11 au dimanche 13 juin autour de l'opéra, Beethoven et la musique française impressionniste. "En raison de la crise sanitaire, nous devrons respecter une jauge de 65 %", précise Jerôme Gueller. Les places de chaque représentation sont au prix de 15 euros et sont d'ores et déjà disponibles à la réservation. Plus d'informations à retrouver sur le site du festival Bayeux en musique.