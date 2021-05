Caen. Napoléon et Marie Louise de passage à Caen en mai 1811

"Le couple impérial Napoléon et Marie-Louise était venu à Caen du 22 au 25 mai 1811", écrit la préfecture du Calvados sur son compte Facebook ce samedi 22 mai. Une visite durant laquelle le célèbre empereur avait découvert le projet "de creusement d'un canal reliant Caen à la mer et l'établissement d'un port en eau profonde dans la "fosse de Colleville". Au cours de ce séjour, le préfet Méchin, 4eme préfet du département, en avait profité pour "faire avancer la question de la restauration et de l'amélioration de l'Hôtel de Manneville actuel Hôtel de la préfecture du #Calvados". A la fin de son séjour, Napoléon donne l'accord et l'architecte Harou-Romain en charge du projet débute les travaux de l'Hôtel de la préfecture.