Manche. Opération de contrôle : 83 g de résine de cannabis découverts 

D'importants contrôles routiers ont eu lieu dans la soirée vendredi 21 mai en raison du week-end de la Pentecôte. Dans la Manche, les gendarmes, douanes, police aux frontières et fonctionnaires de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement étaient installés sur l'autoroute A 84 près de l'aire de la Baie en direction de Rennes de 19 h 30 à 22 h 30. Cette opération a permis de relever différentes infractions : 3 amendes forfaitaires délictuelles pour détention de cannabis et une conduite pour usage de stupéfiant. 83 grammes de résine de cannabis ont d'ailleurs été saisis. Des contraventions de 4e classe également données dans le domaine du transport routier : 1 pour défaut d'assurance, 1 pour circulation d'un véhicule à moteur non régulièrement équipé de rétroviseur, 8 pour circulation d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes sans signalisation conforme et une pour prise insuffisante du temps de repos journalier. Depuis janvier 2021, plus de 132 accidents corporels ont été constatés contre 90 sur la même période en 2020 dans la Manche.