Manche. Trois accidents de la circulation le même jour

Les sapeurs-pompiers de La Manche ont été mobilisés à trois reprises ce vendredi 21 mai pour des accidents de la route. Tout d'abord vers 13 h 15, au lieu dit L'Eglise près de Bricquebosg, une jeune femme de 15 ans, conductrice d'un deux roues a été transportée à l'hôpital de Cherbourg. Le second accident a eu lieu du côté de La Meauffe, dans le lieu dit La Caillourie aux alentours de 18 h 17. Une femme de 20 ans et un homme de 22 ans conducteur et passager d'un véhicule, ont été emmenés légèrement blessés à l'hôpital de Saint Lo. Le dernier accident s'est produit à 18 h 23, dans l'avenue amiral Lemmonier de Cherbourg en Cotentin. Un homme de 15 ans, conducteur d'un scooter a été transporté légèrement blessé à l'hôpital de Cherbourg.