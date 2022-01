Bonne table à Caen. El Olivo, une brasserie familiale

On l'attendait celui-là, le premier restaurant en terrasse de l'année ! Pour ce grand retour, mes collègues et moi avons décidé d'aller dans un lieu incontournable de la gastronomie à Caen : le quartier du Vaugueux. Dommage pour ce premier déjeuner, le temps n'était pas au beau fixe, mais la simple idée d'être de nouveau au restaurant était suffisante pour nous donner le sourire. Nous nous sommes rendues à El Olivo et, en plus, pas de soucis à se faire avec le temps : nous étions protégées par un store. Ce restaurant est installé dans le quartier depuis 13 ans et propose de la cuisine de brasserie. "C'est vraiment une cuisine de brasserie familiale", explique Pierre Varignon, gérant avec son père.

Basique de la gastronomie

Pour le choix, avec mes collègues, nous sommes unanimes, ce sera un menu entrée, plat, dessert. En entrée, cap sur l'Italie avec une bruschetta et une salade. Pour le plat, rien de tel qu'un des basiques de la cuisine : les moules frites avec une touche de crème de mon côté, pour la gourmandise. Enfin, en dessert, c'est chocolat liégeois. Comme ce retour au restaurant se fête, on s'est laissées tenter par un verre de vin, un blanc Coteaux-du-Layon pour moi.

Quel plaisir de déjeuner en terrasse, pour les clients mais pas seulement. "Ça fait du bien au moral, ça fait plaisir de retrouver ses équipes, indique Pierre Varignon. Dix-huit personnes travaillent dans le restaurant. Il faut un peu se remettre en selle puisqu'on n'a pas fait de vente à emporter pendant la fermeture, mais pour l'instant, ça se passe très bien et les clients sont au rendez-vous." Ici, à la carte ou en plat du jour, c'est fait maison. "Nous travaillons en circuit court pour nos viandes, notamment avec la boucherie Sabot à Caen. C'est un objectif de travailler de plus en plus avec les locaux." Mon menu et mon verre de vin m'auront coûté 20,60 euros.

El Olivo, 32-34 rue du Vaugueux à Caen. Ouvert de 12 heures à 14 h 30 et de 18 h 30 à 20 heures. Tél. 09 66 83 25 25.